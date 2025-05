Il punto su quando si può ricorrere alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio

L’impossibilità di eseguire l’ordine demolitorio di un abuso edilizio in caso di difformità parziale ex articolo 34 del Dpr n. 380/2001 (T.U. Edilizia) ha rilievo non già come requisito di legittimità del provvedimento repressivo, ma come fattore ostativo nella successiva fase di attuazione dello stesso.

Il caso esaminato

Adito per la riforma della sentenza breve resa dal Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 11144/2021 il Consiglio di Stato, con la sentenza 2422/2025, si sofferma sull...