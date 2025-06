Necessario il permesso di costruire anche per le recinzioni a carattere permanente

È necessario il permesso di costruire per la recinzione che costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come accade quando è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo, con sovrastante rete metallica, o da opera muraria. Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 4044/2025.

Con la decisione qui in esame il Consiglio di Stato (adito per la riforma della sentenza resa dal T.a.r. Campania, sez. II, n. 6962/...