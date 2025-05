MAGISTRATURA ONORARIA: LA RIFORMA - LE NOVITÀ - I COMMENTI - Il legislatore detta una serie di norme, dall'esclusività al contratto di lavoro

La legge 15 aprile 2025 n. 51 prevede la possibilità di opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative e anche la definitiva sostituzione di compensi fissi per il lavoro svolto con gli accessori previdenziali, in luogo del già abolito miscuglio indennitario-cottimistico .