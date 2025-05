Mancato invio Modello 5 a Cassa Forense: doppia “sanzione” per l’avvocato

La sospensione amministrativa per l’avvocato che non invia il modello 5 a Cassa Forense è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare all’esito del quale può essere comminata ulteriore sanzione. È quanto si ricava dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 382/2024, pubblicata il 27 aprile 2025 sul sito del Codice deontologico, decidendo il caso di un avvocato sospeso amministrativamente per il mancato invio del modello 5 all’ente previdenziale e l’omesso pagamento dei contributi...

