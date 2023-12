Mantenere gli accordi permette di saldare le passività pregresse

La composizione negoziata, pur non essendo una procedura concorsuale, gode del principio della «salvezza degli effetti» (articolo 24 del Codice della crisi) in quanto si possono produrre in essa effetti propri delle procedure concorsuali in termini, ad esempio, di esimente penale, prededucibilità dei crediti, esenzione dalla revocatoria. Al contrario, però, non sono presenti nella composizione negoziata altri effetti tipici delle procedure concorsuali. Del tema si è interessata recentemente la dottrina...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi