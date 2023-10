Mantenimento dei figli: l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Mantenimento della prole - Concorso negli oneri - Obbligo subordinato e sussidiario degli ascendenti - Sussistenza - Condizioni.

L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta...