Masco Group acquisisce Techniserv: gli advisor in campo

Filippo Isacco, Lorenzo Vernetti, Paolo Ferrandi

Clifford Chance ha assistito Masco Group, società controllata da Ardian e leader globale nella produzione di tecnologie ingegneristiche e servizi per il settore biofarmaceutico, nell’acquisizione di Techniserv, azienda americana specializzata nello sviluppo, progettazione e produzione di bioreattori.

Attraverso questa operazione strategica, Masco Group rafforza in modo significativo la sua presenza negli Stati Uniti, così come la sua capacità di operare nell’ambito del bioprocessing.

Clifford Chance ha assistito Masco Group in tutti gli aspetti Corporate M&A e di diritto societario con un team cross-border che ha coinvolto gli uffici di Milano e New York, composto dal partner Filippo Isacco, coadiuvato dalla senior associate Mariasole Rinciari del dipartimento Corporate M&A di Milano, e, per i profili di diritto US, dal partner Kevin Lehpamer, con gli associate Peter Guinnane e Vicki Ye e la trainee lawyer Atiah Zohura del dipartimento Corporate M&A di New York.

I profili di diritto italiano legati al finanziamento dell’operazione sono stati curati da PedersoliGattai con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo e Virginia Crugnola, mentre Weil, Gotshal & Manges ha assistito Masco Group per tutti i profili di diritto inglese legati al finanziamento, con un team composto dal partner Tom Richards, coadiuvato dal counsel Edward Hyde, dagli associate Saahil Sheth e Asha Phakey e dalla trainee lawyer Jordan McCoy.

Gitti and Partners ha curato gli aspetti fiscali italiani e di struttura dell’operazione, con un team composto dai partners Diego De Francesco e Paolo Ferrandi e dall’associate Martina Franceschi ed ha coordinato i partners Dave Luzi e Chris Reiff di RSM US LLP nell’analisi degli aspetti fiscali statunitensi dell’operazione.