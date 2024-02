Masotti Cassella rafforza la compliance con BTG per l’ESG identity delle imprese

Francesca Masotti, Paolo Battistoni

Il dipartimento di compliance di Masotti Cassella, per soddisfare le crescenti esigenze del mercato, oltre alla tutela in ambito 231, whistleblowing, sicurezza e privacy, si arricchisce di una ulteriore costola che mira a supportare le aziende negli adempimenti ESG e bilanci di sostenibilità.

Masotti Cassella investe quindi nel perimetro ESG creando una nuova partnership con BTG Project S.r.l., la società benefit fondata da sei ex manager – provenienti dal mondo industriale e dei servizi - che hanno deciso di unirsi per offrire consulenza con alto livello di seniority in ambito sostenibilità.

Grandi le potenzialità del nuovo accordo: da un lato la competenza legale e fiscale dello studio milanese e dall’altro i tool di ingegneria sviluppati da BTG per valutare in primis l’identità ESG e le aree di miglioramento delle società italiane. Al cuore dell’accordo c’è infatti un nuovo tool, uno strumento facile e versatile ma insieme potente, in grado di tracciare il posizionamento - rispetto allo status attuale - delle aziende su tutti e tre gli ambiti degli ESG: environment, social e governance. Ma dalla prima fotografia e valutazione l’obiettivo è quello poi di sviluppare e consolidare nuovi percorsi interni di miglioramento.

“Sempre più spesso i clienti si affidano a noi, chiedendo, nell’ambito dei nostri servizi di compliance, di valutare lo stato dell’arte esistente rispetto alle tre direttrici ESG”, racconta Francesca Masotti, partner di Masotti Cassella. “Ecco perché abbiamo voluto intraprendere questo progetto attraverso uno strumento facile e immediato che consente non solo di valutare quanto sia stato fatto, ma di avviare la costruzione di un percorso nuovo, per riempire ognuno dei tre silos in modo coerente con la vocazione, il ruolo e le possibilità di ogni azienda in relazione al suo specifico mercato”.

“Questa nuova partnership è per noi motivo di grande orgoglio”, dichiara Paolo Battistoni Presidente BTG Project S.r.l.. “La coesione tra il nostro approccio tecnico-ingegneristico e le competenze di compliance a tutte le normative legali e fiscali ci consente di operare in modo saldo in un terreno ancora per molti versi inesplorato. Siamo quindi certi di potere insieme progettare nuove iniziative, aderenti ai requisiti di legge, ma anche efficaci e innovative che genereranno risultati positivi per l’azienda e per il mondo che la circonda”.