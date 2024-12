Mediazione anche da remoto e più lunga Atti digitalizzati, partecipazione agli incontri da remoto, durata che passa dai tre mesi a sei, con possibilità di proroga per periodi di volta in volta non superiore e tre mesi. Sono queste le principali novità contenute nel Dlgs che modifica il decreto legsislativo 149/2022 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, che ha ottenuto il semaforo verde del Consiglio dei ministri.