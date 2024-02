Modelli di organizzazione e gestione: i nuovi obblighi nel mondo dello sport

L’art. 16 del D. Lgs. 39/21 ha previsto l’obbligo per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e per le Società Sportive Professionistiche di predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

Il Legislatore, con l’emanazione di tale disposizione, ha introdotto nel nostro ordinamento due principi, decisamente, innovativi...