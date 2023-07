Morri Rossetti potenzia l'industry "Infrastrutture e Trasporti" con l'ingresso dell'Avv. De Carlo

Morri Rossetti cresce nella consulenza per il settore pubblico con l'ingresso in qualità di Managing Counsel dell'Avv. Giuseppe De Carlo, che si occuperà di "Infrastrutture e Trasporti".

Specializzato in diritto dei contratti pubblici e in diritto societario nell'ambito delle infrastrutture e dei trasporti, l'Avv. De Carlo si occupa specialmente di consulenza e assistenza legale per enti pubblici e operatori privati.

Assiste importanti player italiani e internazionali nelle principali operazioni infrastrutturali, fornendo consulenza strategica nell'ambito delle infrastrutture (anche complesse), del partenariato pubblico-privato, dei trasporti e della logistica e nell'ambito della costituzione, gestione, dismissione e altre operazioni relative alle società a partecipazione pubblica. Fornisce consulenza legale alla Pubblica Amministrazione.

È consulente esperto presso il Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale si occupa di dossier e progetti specifici, ed è stato consulente per la Camera dei Deputati e del Commissario Straordinario durante il Commissariamento di Roma Capitale, occupandosi prevalentemente di appalti pubblici e tributi locali.

È docente a contratto di Diritto Commerciale e di Regolamentazione dei Trasporti e della Logistica presso la Link Campus University di Roma. Dal 2019, l'Avv. De Carlo è Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il suo ingresso si aggiunge a quello recente del Partner Andrea Grappelli, specializzato nel settore degli appalti pubblici e concessioni e Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo, con l'obiettivo di fornire una sempre più evoluta offerta di servizi di consulenza nell'ambito del settore pubblico – così rilevante in termini economici nel nostro Paese.