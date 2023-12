Morri Rossetti rafforza il Dip. di Corporate M&A con l’ingresso dell’Avv. Bernasconi

Morri Rossetti potenzia il Team Corporate M&A con l’ingresso, in qualità di Managing Counsel, dell’Avv. Andrea Bernasconi; con lui entrano anche l’Avv. Edoardo Pollara Tinaglia, Senior Associate, e il Dott. Dario Mascetti, Junior Associate.



L’Avv. Bernasconi ha maturato la propria esperienza lavorando in alcune delle più rilevanti boutique firm italiane con crescenti responsabilità. Specializzato in diritto commerciale e societario, si occupa prevalentemente di assistenza in operazioni straordinarie, contrattualistica e gestione delle tematiche societarie e di corporate governance.



Dal 2010 ha sviluppato e gestito crescenti relazioni di business con la Cina per conto di primari gruppi italiani. Grazie alla sua competenza specifica del mondo sinico, da oltre dieci anni è tra i relatori del corso ‘Business and Law in China’ organizzato dall’Istituto Confucio e dall’Università Cattolica di Milano, con interventi su investimenti diretti in Cina e tutela dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle operazioni di M&A nel paese asiatico.



Il suo ingresso si inserisce nel piano strategico di sviluppo di Studio che vede nel rafforzamento delle relazioni internazionali un asset prioritario; la sua significativa competenza in mandati cross-border e in particolare con il Far East sarà funzionale per la gestione delle relazioni istituzionali con le law firm estere afferenti ai diversi network a cui lo Studio aderisce.



Parallelamente, ha maturato una considerevole esperienza nelle materie del diritto sportivo commerciale e regolamentare. Fin dagli inizi della carriera, infatti, ha assistito atleti, allenatori, agenti, federazioni e sponsor ed è stato membro degli organi di giustizia di diverse federazioni sportive nazionali.



L’Avv. Edoardo Pollara Tinaglia si occupa in particolare di assistenza in materia di diritto societario, M&A, contrattualistica nazionale e internazionale. Ha maturato negli ultimi anni una particolare esperienza nei settori real estate ed energy. Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, ha trascorso un semestre accademico a Parigi frequentando l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. È cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.