Nasce “Effe Legal”. La società tra avvocati data-driven per rispondere alle nuove esigenze del mercato.









Dalla sinergia tra il Gruppo Fire e un team di professionisti legali con esperienza pluriennale nella gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti di origine bancaria, consumer finance, utility e commerciale, nasce Effe Legal, Società tra Avvocati a forte connotazione tecnologica.



Coniugando il know-how tecnologico e manageriale e il track record del partner industriale Gruppo Fire e la professionalità ed esperienza maturata negli anni dai soci professionisti, Effe Legal agisce con un approccio alla governance legale orientato agli obiettivi e a performance misurabili, secondo processi ingegnerizzati e data-driven, prefiggendosi di offrire servizi legali efficaci ed efficienti, riducendo i costi e i tempi necessari per valorizzare le posizioni.



“Effe Legal risponde ad una necessità del mercato del credito di cui c’è una consapevolezza ancora limitata, quella di servizi legali progettati ed implementati per salvaguardare valore a favore di tutte le parti coinvolte, facendo leva su un’interazione ottimale fra fattore umano e tecnologico, per un impatto positivo su società ed economia. Siamo convinti che il futuro della professione vada in questa direzione - commenta Alessandro Barbaro, Amministratore Delegato di Effe Legal, e aggiunge: “I nostri avvocati sono professionisti al centro di un universo informativo e tecnologico e, coniugando la loro esperienza con le opportunità offerte dall’innovazione, intelligenza artificiale inclusa, forniscono una consulenza ritagliata sul singolo caso”.



Tra i servizi offerti, la gestione dei contenziosi correlati alla gestione del credito, l’attività di due diligence in fase di acquisto di portafogli, l’osservatorio sulle attività legali, anche intraprese da terzi riguardo a tempistiche e prassi dei tribunali, le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, l’assistenza in caso di procedure concorsuali e di concordati, la Legal Collection per Single Name e Special Situation, la Legal Collection massiva per grandi portafogli di crediti di origine consumer finance, bancaria non-performing e unlikely to pay, utility e commerciale, con gestione stragiudiziale e giudiziale end-to-end.