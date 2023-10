Nasce RPLT, frutto dell’integrazione tra RP Legal & Tax e Legalitax

Claudio Elestici, Riccardo Rossotto, Andrea Rescigno e Alberto De Nigro









RP Legal & Tax e Legalitax comunicano di avere raggiunto un’intesa strategica per unire e valorizzare il loro capitale umano e professionale, dando vita a RPLT – RP legalitax.



Una nuova e importante sfida, dunque, in un mercato complesso e sempre più alla ricerca di un pricing compatibile con i budget aziendali.



Un’integrazione che risponde ad alcuni razionali basati su una visione del futuro della professione legale e tributaria in una contemporaneità in cui i bisogni dei clienti si stanno sofisticando e internazionalizzando sempre più velocemente.



L’intesa giunge dopo un’esperienza positiva di collaborazione e di fronte a una rivoluzione che sta investendo il mondo professionale in questo inizio di terzo millennio. L’idea è stata quella di unire le forze per dar vita ad una massa critica di capitale umano ed economico in grado di affrontare con efficacia e determinazione il mercato facendo adeguati ed importanti investimenti tecnologici sempre nell’ottica del consolidamento e dello sviluppo di nuove opportunità di business.



La nuova realtà, RPLT – RP legalitax, conta circa 200 professionisti tra avvocati e commercialisti che opereranno sinergicamente per proporre soluzioni versatili e capaci di rispondere ai rapidi cambiamenti degli scenari normativi, economici, produttivi e finanziari in Italia e all’estero. Una sfida che guarda avanti, al futuro e alla formazione delle nuove generazioni che si stanno approcciando alla professione legale e tributaria.



“Uno scenario prospettico”, dichiara Riccardo Rossotto, “che impone una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarità per rispondere in modo efficiente ed efficace ai bisogni delle imprese italiane e straniere”.



“Perché proprio qui sta il punto centrale: oggi il professionista del terzo millennio deve essere vissuto dai propri clienti non come un puro costo ma come un’opportunità. Un problem solver che sappia, nella fase preventiva di un progetto, valutare correttamente il risk assessment; e, nella fase successiva di esecuzione, sia in grado di aiutare l’imprenditore a risolvere le eventuali criticità emerse. A tal fine, bisogna saper creare una cultura innovativa che combini i saperi della scienza giuridica e aziendale con il pragmatismo dei bisogni del mercato. Un bilanciamento che crei un valore sostanziale per le imprese”, aggiunge Alberto De Nigro.



Andrea Rescigno puntualizza che “tutti i professionisti coinvolti si sono ritrovati a condividere valori comuni garantendo la loro passione, energia e il loro pensiero indipendente e visionario”



Si è di fronte, in definitiva, ad un’integrazione che, ottimizzando i costi fissi della struttura, punta soprattutto all’incremento dei ricavi e alla valorizzazione delle molte nicchie di specializzazione esistenti nelle due associazioni.



Last but not least, il più importante dei valori condivisi: la visione solidale e il focus sulle persone. “Il sogno nel cassetto di questa integrazione”, chiosa infine Riccardo Rossotto, “è proprio quello di riuscire a trovare un giusto bilanciamento tra ambizione meritocratica e solidarietà, tra il doveroso new business e il rispetto del codice deontologico, tra la sostenibilità dell’impresa e la felicità di iniziare ogni mattina la giornata di lavoro nella comunità di RPLT”.