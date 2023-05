Negoziazione assistita famiglia: le linee guida della procura di Milano di Marina Crisafi

Sono state pubblicate le linee guida per la convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia dopo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia

Arrivano le linee guida della procura di Milano per la negoziazione assistita in materia di famiglia, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia. Si tratta di indicazioni operative che fungono da orientamento per la convenzione di negoziazione assistita prevista dall'articolo 6, comma 1 1 -bis, della legge n. 162/2014 e in generale per l'intera procedura.



Condizioni dell'accordo

Il documento ricorda, innanzitutto, che la procedura si conclude con un accordo sottoscritto dalle parti...