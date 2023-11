Nel furto d’auto niente attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione puntualizza, infatti, che - oltre al valore economico del bene sottratto - si deve considerare la funzionalità che il mezzo aveva per la persona offesa









Nel furto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non rileva se oggetto del reato è un’autovettura. E il principio vale anche se quest’ultima ha un valore economico irrisorio perché occorre analizzare l’importanza che il bene rivestiva per la persona offesa. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 45662/23. Il ricorrente che aveva perso nella fase di merito ha proposto ricorso in Cassazione.

Il ricorso

L’imputato ha eccepito che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico e della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza del fatto illecito e perciò a esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, sottolineando che nel caso in esame non risultava provato il presunto danno cagionato alla persona offesa, la quale, oltre a non essersi costituita parte civile “è mai stata escussa in aula al fine di provare la effettiva utilizzabilità dell’autovettura e il suo reale funzionamento e, perciò, il valore economico del bene, la funzionalità del mezzo né tantomeno gli eventuali effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa”.

Il verdetto di Cassazione

I Supremi giudici, in accordo con i giudici di merito, hanno rilevato che la valutazione dell’attenuante deve tenere conto del fatto che il bene ricettato, a onta dell’anno di immatricolazione e delle condizioni in cui versava e perciò della quotazione sul mercato, rivestiva comunque una certa rilevanza per la persona offesa, che continuava a utilizzarlo come mezzo di locomozione e che, per effetto dell’illecita circolazione del bene ne era rimasta priva. I Supremi giudici, proprio per rafforzare la motivazione, hanno ricordato che in tema di applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 2 del cp la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l’attenuazione della pena.