Nesso tra evento e danno sufficiente per il risarcimento del dosso non segnalato

In caso di domanda di risarcimento di danni in conseguenza ad un incidente per un dosso non segnalato tramite mezzi idonei allo scopo, la responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile prescinde dalla prova che esistesse un’insidia ma deve esserci unicamente una correlazione tra il danno subito e la cosiddetta res. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 31 marzo 2025, n. 8450.

