Nessuna depenalizzazione per la falsa attestazione

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa non ha avuto come effetto una parziale depenalizzazione della falsa attestazione da parte del professionista. Con un’importante sentenza, destinata a costituire punto di riferimento, la Cassazione interviene per la prima volta sul punto della successione di norme penali nel tempo, dove al “vecchio” articolo 236 bis della Legge fallimentare si è sostituito il nuovo articolo 342 del Codice. A sostenere la tesi dell’effetto parzialmente abrogativo...

