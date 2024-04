NexumStp si apre al mercato della proprietà intellettuale: partnership con lo Studio SFP

NexumStp Spa entra nel mercato della proprietà intellettuale attraverso la partnership con lo Studio legale associato SFP. La realtà, con sedi a Padova e Udine, da oltre 45 anni è un punto di riferimento per la valorizzazione e la protezione dell’innovazione e la tutela di beni immateriali dell’impresa, quali marchi e brevetti. Le attività dello studio spaziano dalla tutela preventiva al contenzioso, dalla contrattualistica alla valorizzazione economica della proprietà intellettuale, sia in Italia sia all’estero.

Per NexumStp la nuova collaborazione rappresenta una opportunità di ampliamento dei servizi professionali ad un ambito particolarmente complesso e attuale, a vantaggio delle oltre 22 mila imprese assistite. La rapida evoluzione dei mercati attraverso la tecnologia richiede un costante aggiornamento delle competenze specialistiche, ad esempio in ambito software, di diritto della rete o NFT. La partnership ha l’obiettivo di presidiare aree che richiedono un know-how all’avanguardia in questi segmenti.

Mauro Zanin, Ad di NexumStp, commenta: “La solida esperienza dello Studio SFP nel campo della proprietà intellettuale si affianca ad una presenza in settori trasversali e territori diversi, in grado di offrire una garanzia concreta di efficienza dell’azione legale. Per queste specificità abbiamo visto nello studio un partner valido, con il quale condividiamo la spinta all’innovazione e alla crescita. Viceversa, lo Studio SFP potrà contare sulla capillarità del nostro network e sulle sinergie possibili ad un gruppo strutturato come il nostro”.

Gherardo Piovesana, Partner dello Studio SFP, aggiunge: “Siamo orgogliosi di questa partnership con una struttura professionale come NexumStp, qualificata e radicata in tutto il territorio nazionale. Tutelare la proprietà intellettuale significa creare valore alle imprese. E una società di consulenza che si apre ad un mercato come quello dell’Intellectual Property avvalendosi di uno studio legale specializzato, mette a disposizione dei propri clienti un ulteriore strumento di crescita. Stiamo già lavorando insieme su molti clienti con risultati di grande soddisfazione”.