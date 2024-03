Niente diffamazione se su Facebook i messaggi arrivano a un solo soggetto

Sì all’assegno divorzile anche se la «scelta comune» sui ruoli è tacita. Compatibili l’omicidio e l’attenuante dell’integrale risarcimento del danno. Sinistri stradali, l’assicurazione ha diritto alla registrazione della chiamata al 118. Privacy, Europol e Stato membro responsabili in solido per le violazioni. Sono alcuni dei temi affrontati dai giudici in settimana