Niente risarcimento al runner che per imprudenza cade su una strada interessata da cantiere

Il runner che pratica attività fisica su una strada interessata da lavori e cade in terra (per non aver adoperato l’ordinaria diligenza) non ha diritto ad alcun risarcimento del danno. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 11942/24.

Il principio di diritto

I Supremi giudici, a tal proposito, hanno richiamato il principio di diritto secondo cui «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia...