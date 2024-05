Omessa sistemazione dei guard rail, quando scatta la responsabilità della Pa

In tema di predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale ovverosia quei dispositivi di sicurezza stradale che possono essere formati in diverse tipologie a seconda della classificazione del luogo ove sono fissati, la pubblica amministrazione è pienamente responsabile qualora via sia un omessa disposizione di questi dispositivi di sicurezza detti guard rail. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 3 maggio 2024, n. 11950.

Preliminarmente, al ...