Niente risarcimento per “shock tributario”per l’omesso versamento del consulente

Niente “shock tributario” (a meno di apposita dimostrazione) per il contribuente che si vede recapitare una richiesta dalle Entrate (circa 9mila euro) per un errore contabile effettuato da parte del proprio consulente. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 1036/25.

La vicenda

Venendo ai fatti la ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali...