No all’atto di nascita del figlio con due papà, sì alle due mamme di Patrizia Maciocchi

Il tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione di un bambino con due papà nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Ma lo stesso non ha potuto fare per l’atto che riguardava il figlio, nato con la procreazione medicalmente assistita, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale.

Il Tribunale di Milano corregge la rotta, rispetto al passato, e fa suoi i principi dettati dalla...