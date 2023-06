No ai piani di risanamento oltre i cinque anni: sono poco verosimili di Michele D’Apolito









Un piano di risanamento che supera un orizzonte quinquennale non è verosimile, a meno che non sia basato su previsioni analitiche od accordi contrattuali definiti.

Questo è quanto stabilito in una recente sentenza del 24 aprile scorso dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto non omologabile un accordo di ristrutturazione del debito (articolo 57 del Codice della crisi) che prevedeva il soddisfacimento dei creditori tramite una riorganizzazione aziendale, i cui flussi di continuità sarebbero serviti per...