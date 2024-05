No alla revoca della condizionale se manca il termine per adempiere al risarcimento

Non è legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio imposto come condizione per godere del beneficio se né il giudice della condanna, né quello dell’impugnazione o quello dell’esecuzione hanno fissato il termine per adempiere. Quindi il pubblico ministero che chieda la revoca del beneficio subordinato all’adempimento deve preventivamente domandare al giudice dell’esecuzione di stabilire quale sia il termine finale che rileva ai fini della perdita della sospensione condizionale della pena riconosciuta al condannato.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 17493/2024 - ha precisato l’importanza della fissazione del termine ai fini della legittimità dell’ordinanza che revoca il beneficio e ordina di dare esecuzione alla pena inizialmente sospesa.

Nel caso concreto all’autore del reato di truffa in sede di condanna era stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale mai eseguita. Il ricorrente faceva rilevare nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza di revoca del beneficio che il giudice aveva apposto la condizione dell’obbligo risarcitorio senza valutare la propria incapienza per adempiervi. Ma il rilievo dei giudici di legittimità sull’assenza di un termine fissato per l’adempimento ha comunque superato la questione sottoposta dal ricorrente.

Afferma, in conclusione, la Cassazione che lo stesso Pm avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di precisare il termine o quest’ultimo avvedendosi della sua mancanza avrebbe dovuto prevederlo o verificare se fossero trascorsi i cinque anni entro cui il pagamento della provvisionale sarebbe dovuto comunque essere effettuato.