No Tobin tax al passaggio di azioni da un fondo all’altro nella stessa Sgr di Angelo Busani

L’imposta non è dovuta se il pagamento ostacolerebbe le riorganizzazioni aziendali









Non si applica la Tobin tax nel caso in cui vi sia un trasferimento di azioni di Spa tra due fondi comuni di investimento, che siano gestiti come patrimoni separati della stessa Sgr.

È questa la decisione contenuta della sentenza di Cassazione 27265 del 25 settembre 2023 la quale si pone in scia con la tesi (Cassazione 16605/2010 ribadita nella sentenza 12062/2019) secondo la quale i fondi gestiti da una Sgr non hanno una autonoma soggettività, ma sono “semplici” patrimoni separati della Sgr stessa...