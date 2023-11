Non è dovuta l’IRAP dal professionista che si avvale di molteplici strutture ricettive di Giuseppe Durante*

Si tratta di strutture che hanno una funzione evidentemente “strumentale” finalizzata a garantire al professionista un più comodo esercizio della propria attività professionale. Pertanto, non è configurabile “l’autonoma organizzazione” a cui il D.lgs.n°446/1997 subordina la soggettività passiva IRAP

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In materia di IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) la circostanza che il professionista eserciti la sua attività professionale presso due o più strutture recettive non è una condizione sufficiente per configurare la cosiddetta “ stabile organizzazione ” che rappresenta il presupposto principale a cui la normativa di riferimento contenuta nel D.lgs.n°446/1997 subordina la soggettività passiva all’imposta regionale.



In altre parole, la circostanza che il professionista si avvale di...