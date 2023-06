Non può essere rivisto l'accordo su assegno vita natural durante a fronte di cessione di quote societarie di Mario Finocchiaro

Secondo la Cassazione, ordinanza 14 aprile 2023 n. 10031, non si è di fronte a un assegno di divorzio, ma alla costituzione di una rendita vitalizia

Qualora i coniugi, in sede di separazione, abbiano convenuto l'obbligo, a carico del marito, di corrispondere alla moglie una somma mensile in parte per la stessa e in parte per i figli con la specifica pattuizione che a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito tale somma sarebbe stata corrisposta vita natural durante e tale accordo sia stato recepito nelle condizioni del divorzio, non si è a fronte a un assegno di divorzio, ma alla costituzione di una rendita vitalizia, non...