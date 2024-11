Notifica avvocato via Pec: serve un secondo invio se c'è l'avviso di "casella piena"

Alla luce del principio di diritto enunciato, il ricorso viene ritenuto ammissibile (e rimesso alla terza sezione per l'esame dei motivi) non avendo la parte controricorrente riattivato il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie. Non scatta, dunque, il termine di impugnazione breve ex articolo 325 Cpc, ma quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'articolo 327 Cpc.