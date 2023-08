Nullità del contratto di locazione e mancato ottenimento di titoli amministrativi abilitativi necessari a cura della Redazione Diritto









Contratto di locazione - Immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli - Nullità del contratto - Responsabilità del locatore - Limiti

Non è configurabile la nullità del contratto di locazione a uso diverso da abitazione per l'assenza o il difetto del requisito causale, qualora il bene concesso in godimento venga ritenuto inidoneo all'uso pattuito in ragione dell'impossibilità di ottenere i provvedimenti o i titoli amministrativi, autorizzativi o abilitativi, per l'esercizio dell'...