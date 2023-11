Nullità del matrimonio e nozione di incapacità di intendere e volere a cura della Redazione Diritto









Matrimonio - Nullità - Incapacità di intendere e di volere - Deficit psichico - Sussistenza - Totale privazione delle facoltà intellettive o volitive - Esclusione.

L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all...