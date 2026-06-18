Il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 segna una tappa di consolidamento della disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, dopo la trasposizione dell’istituto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e le modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024. L’assetto che ne risulta è un sistema multilivello, nel quale il CCII fornisce la cornice normativa primaria (in particolare gli artt. 12 e 17 sulla nozione, sugli effetti e sull’accesso alla composizione...

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