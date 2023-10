Nuovi investimenti in 4cLegal per avviare le attività nel mercato tedesco

4cLegal chiude un’importante operazione di fundraising finalizzata ad avviare le sue attività nel mercato legale tedesco. L’operazione prevede lo sviluppo di una sinergia industriale con Lexgo GmbH, società dell’investitore Jochen Brandhoff, figura di spicco del settore Legal Tech in Germania









4cLegal rende nota la conclusione di un’operazione di fundraising avvenuta attraverso lo strumento finanziario SAFE (Simple Agreement for Future Equity), sottoscritto ed eseguito dalla società Lexgo GmbH, guidata dal Dr. Jochen Brandhoff.



Il Dr. Jochen Brandhoff, che da tempo opera come investitore nel mercato legale, è un’autorità indiscussa nell’ambito della trasformazione digitale del diritto e del Legal Tech, nonché Founder di Lexgo GmbH, editore della LRZ, la principale rivista elettronica di diritto commerciale in Germania e CEO della EDRA Media GmbH, organizzatore della LEGAL REVOLUTION, la più grande fiera congressuale europea sugli sviluppi e il futuro del mondo legale.



L’operazione conclusa ha per 4cLegal un significato strategico e industriale. Gli accordi di investimento prevedono infatti la collaborazione tra 4cLegal e Lexgo per promuovere la visione e i servizi di 4cLegal in Germania. La Lexgo inoltre, sarà produttrice dell’edizione tedesca della 4cLegal Academy: il primo Legal Talent nato in Italia e attualmente in fase di realizzazione in diversi Paesi del mondo (tra cui la California).



Questo il suo commento in merito: «Ammiro da tempo l’impatto che 4cLegal e il suo Founder, Alessandro Renna, hanno sul mercato legale. Sono molto contento che Lexgo introduca la qualità e la visione di 4cLegal nel cuore dell’Europa, portando avanti la digitalizzazione e l’innovazione nel mercato legale. Un approccio innovativo in perfetta sintonia con le esigenze del mercato tedesco».



Una partnership strategica di reciproca soddisfazione: «l’operazione si colloca nel contesto della crescente attività di internazionalizzazione di 4cLegal, che intendiamo perseguire attraverso la creazione di relazioni strategiche nei Paesi di interesse», riferisce Alessandro Renna, CEO e Founder di 4cLegal. «Jochen Brandhoff» -aggiunge- «è un esperto dei temi legal tech, conosce profondamente il mercato legale tedesco e condivide con noi la visione di un mercato legale digitale, sostenibile e in grado di raccontarsi con linguaggi del tutto nuovi. Si tratta di una sinergia alla quale stiamo già lavorando con grande impegno, che conferma l’attrattività del progetto 4cLegal a livello internazionale».