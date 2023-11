Nuovo finanziamento per Rai Way: GOP e Legance gli studi coinvolti

Antonio Amoroso, Tommaso Bernasconi









Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e Legance hanno assistito, rispettivamente, Rai Way, società leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi connessi al broadcasting radiotelevisivo e alle telecomunicazioni, e un pool di istituti finanziatori costituito da BPER Banca S.p.A., Cassa depositi e prestiti e S.p.A., Mediobanca S.p.A. (anche in qualità di Banca Agente) e UniCredit S.p.A. (la quale ha agito anche in qualità di Banca Coordinatrice) nella concessione in favore di Rai Way di un nuovo finanziamento a medio-lungo termine di massimi Euro 185 milioni.



Il finanziamento - con scadenza nel 2026 - è suddiviso in due linee di credito, una di natura term e l’altra revolving. L’operazione ha consentito il rifinanziamento del debito finanziario esistente e contribuirà a garantire alla Società la necessaria flessibilità per il finanziamento di nuovi investimenti di sviluppo, in particolare con riferimento alla costruzione di un’infrastruttura di edge data center e alla realizzazione di una rete CDN (content delivery network) nazionale.



In relazione al contratto di finanziamento, la Società è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team composto dal partner Antonio Amoroso (a sinistra), e dalle associate Angelica Maggioni ed Elisa Palaj.



Gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Legance, con un team composto dal partner Tommaso Bernasconi (a destra), dalla senior associate Francesca Parisini e dall’associate Silvia Monterisi.