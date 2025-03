Onorari avvocati: in presenza di nota specifica il compenso va rideterminato

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello, in presenza di una nota specifica, deve rideterminare l’ammontare del compenso, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia. Il tutto va fatto - precisa la Cassazione con ordinanza n. 7245/25 - per consentire l’accertamento della conformità della liquidazione ai criteri legali e il rispetto dell’inderogabilità dei minimi.

La sentenza d’Appello

A tale compito - precisano gli Ermellini...