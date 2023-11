Orrick per la nascita di 2100 Ventures

Attilio Mazzilli, Pietro Fazzini









Orrick ha assistito 2100 Ventures, la nuova iniziativa di venture capital europea supportata da Alessandro Benetton e dedicata a investimenti in startup, in tutti gli aspetti legali correlati alla strutturazione e formazione della società e della sua governance, nonché degli accordi con i manager e gli strategic advisor.



L’iniziativa, con sede a Londra e Milano e una dotazione di capitale prevista di 30 milioni di euro, è dedicata a startup europee in fase early-stage (pre-seed, seed e Series A) con ticket compresi tra 250 e 750 mila Euro. Il progetto intende inoltre rafforzare i legami tra l’ecosistema del VC italiano e quello europeo: il team lavorerà a fianco dei migliori VC internazionali per attrarre investimenti esteri nelle startup italiane più promettenti, agevolando al contempo l’accesso dei founder europei al mercato italiano e del Sud Europa.



2100 Ventures nasce dall’incontro tra Alessandro Benetton e tre giovani professionisti con esperienza pregressa nel settore finanziario e del venture capital internazionale: Andrea Gennarini, Andrea Casasco e Andrea Gurnari. Il team può contare inoltre sul supporto di autorevoli advisor come il business angel Luca Ascani, il General Partner di Unruly Capital Stefano Bernardi e il co-fondatore di Scalapay Raffaele Terrone. Ad oggi, 2100 Ventures ha già investito in sei startup, inclusi i recenti round di investimento delle italiane Jet HR e BonusX.



Il team che ha supportato 2100 Ventures è stato guidato da Attilio Mazzilli, partner responsabile del Technology Companies Group in Italia, e composto dal senior associate Pietro Fazzini e da Flavio Notari, head of tax for Technology Companies in Italia.