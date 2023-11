Palladio holding, insieme a vari coinvestitori, rileva il 31% di sonica da Amundi: gli advisor

Jacopo Gaconna, Stefano Nanni Costa, Stefano Bucci









BonelliErede ha assistito Palladio, holding di partecipazioni indipendente, tra le realtà più attive del private equity in Italia, nell’operazione con cui ha rilevato con un pool di investitori - tra cui BNP Paribas (tramite BNP Paribas BNL Equity Investments) assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni e Hydra S.p.A. da White & Case – il 31% del veicolo d’investimento Sonica da Amundi, assistito da Legance. Sonica è il veicolo di investimento focalizzato nel mercato dell’audio professionale attraverso il quale Palladio già detiene partecipazioni in DPA, azienda danese leader mondiale nella produzione di soluzioni microfoniche, e una quota di minoranza in RCF Group.



Amundi conclude così il percorso di investimento realizzato negli ultimi 5 anni per conto del programma d’investimento “Amundi Mégatendances I” insieme al management team di Palladio.



Nello specifico, l’operazione è stata realizzata attraverso la creazione di un Club Deal con cui Palladio continuerà nel proprio percorso d’investimento nel mercato dell’audio professionale, in costante crescita a livello globale e dove la holding di investimento ha già completato importanti operazioni.



BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Nanni Costa, membro del Focus Team Private Equity, e composto dal senior associate Enrico Goitre, dall’associate Francesco Salvetti e da Cristina Langford. Il partner Stefano Brunello Dormal, anch’egli membro del medesimo Focus Team, il senior associate Marco Bossini e Tommaso Fabbri hanno prestato assistenza a Palladio in relazione ai profili fiscali dell’operazione.



Amundi è stata assistita da Legance con un team multidisciplinare coordinato e guidato dal counsel Jacopo Garonna, insieme al senior associate Francesco Bianchi e agli associate Emilio De Niro e Benedetta Frizzi.



GOP ha assistito BNP Paribas BNL Equity Investments con un team guidato dal partner Stefano Bucci, coadiuvato dal managing associate Aldo Turella e dall’associate Francesco Mirizzi.



Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Hydra S.p.A., società a cui fa capo Datalogic S.p.A., società italiana quotata, leader mondiale nel settore tecnologico.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio Restuccia & Stucchi con il notaio Dario Restuccia.