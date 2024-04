Paolo Bernardini of Counsel di Studio Danovi Professionisti Associati

Dottore Commercialista, iscritto all’albo di La Spezia, ha recentemente concluso il mandato come Amministratore Delegato di Equitalia Giustizia S.p.A., carica che ricopriva dal 2017. In questa veste, è stato responsabile tra l’altro della gestione del Fondo Unico Giustizia, ove confluiscono i rapporti finanziari e assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione, nonché le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Ha inoltre maturato una lunga esperienza come componente di organi di amministrazione e controllo di società ed enti pubblici e privati, tra cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la Fondazione dell’Avvocatura Italiana, il Comune di La Spezia, le municipalizzate che si occupano dei trasporti nella provincia di La Spezia - ATC, ATC Esercizio e ATC Mobilità e Parcheggi. E’ CTP e CTU presso diversi tribunali e procure ed è iscritto come esperto della composizione della crisi presso CCIAA Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e agli albi nazionali dei gestori della crisi e degli amministratori giudiziali.

Ha svolto infine attività didattica principalmente presso l’Università di Pisa dove è stato docente a contratto di Economia aziendale II presso il Dipartimento di Economia e Management e Cultore della materia in Economia aziendale.

Con l’entrata di Paolo Bernardini, Studio Danovi Professionisti Associati potrà giovare dell’apporto dell’esperienza, delle conoscenze e della personalità di un professionista e top manager di riconosciuta autorevolezza sul territorio nazionale. In particolare, contiamo che il suo curriculum manageriale arricchisca il nostro profilo tradizionalmente consulenziale e l’esperienza in aziende e enti pubblici consolidi i nostri canali di interlocuzione istituzionale. Il dott. Bernardini potrà fare affidamento sulla nostra struttura per supportarlo nei futuri incarichi e nuove sfide professionali che lo attendono.