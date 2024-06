Pavia e Ansaldo e ADVANT Nctm nel passaggio di Fas a ILMA

Martina Villa, Edoardo Dell’Acqua, Alessia Trevisan

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team formato dal partner Alberto Bianco e dalla senior associate Martina Villa, per tutti i profili corporate, M&A e banking, nonché dal partner Francesco Vitella, in relazione ai profili giuslavoristici, ha assistito ILMA Legno, realtà controllata da Orienta Capital Partners attraverso il progetto FA R Evolution, nella acquisizione della totalità delle quote di FAS, azienda cuneese nota per la progettazione e realizzazione di serramenti in legno.

FAS è una realtà storica che progetta e realizza diverse tipologie di serramenti e infissi in legno e in legno-alluminio, apprezzati sia per le caratteristiche estetiche e di design, sia per l’elevata personalizzazione.

L’investimento in FAS costituisce il primo add-on per ILMA, impresa cuneese specializzata nella progettazione e produzione di tetti, pareti e altre strutture in legno per edilizia tradizionale e bio-edilizia, nel portafoglio di FA R Evolution da agosto 2022.

I profili fiscali e finanziari dell’operazione sono stati curati, per conto dell’acquirente, da Grant Thornton, con un team formato da Stefano Marchetti, Edoardo Dell’Acqua, Lorenzo Bonciani e Francesco Tutucci per la parte di due diligence finanziaria e da Gianni Bitetti e Mattia Tencalla per gli aspetti fiscali mentre Claudio De Nadai di BModel ha curato la redazione del piano industriale congiunto.

I venditori, che hanno reinvestito nel progetto con una partecipazione di minoranza, sono stati assistiti da ADVANT Nctm per tutti i profili corporate e M&A con un team formato dai partner Manfredi Luongo e Alessia Trevisan e dall’associate Marianna Loprevite.

Per gli aspetti operativi i venditori sono stati assistiti dalla società Sistema Valore con un team composto dai T.M. partner Roberto Cucchi ed Egidio Ghilardi. VIEL Consulting Group, col managing partner dottor Fabrizio Viel, ha agito come advisor finanziario dei venditori.