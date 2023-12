Pavia e Ansaldo, Di Gravio e Associati e Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP nell’operazione Unobravo

Milena Prisco, Alessandro Metrangolo, Di Gravio Luca

Unobravo, servizio leader di psicologia online, continua la sua crescita e conclude con successo un’operazione straordinaria sul capitale, rafforzando la compagine societaria.

Si è perfezionata una exit di successo per alcuni early investors - tra cui CDP Venture Capital, che aveva investito in Unobravo nel 2020 - e, contestualmente, sono entrati due nuovi investitori, Northzone e H14 tramite un’operazione co-guidata da Insight Partners e Northzone. Questi nuovi ingressi sono finalizzati a consolidare l’azienda, anche in vista dei piani di crescita internazionale.

L’evoluzione della compagine societaria si inserisce, infatti, in una dinamica naturale del percorso di crescita di Unobravo, società benefit che conta oggi oltre 220 persone in azienda, 5.000 psicologi e psicoterapeuti e oltre 160.000 pazienti supportati nel loro percorso di benessere mentale ad appena 4 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 2019.

Northzone e H14, insieme a Insight Partners che ha già investito nell’azienda nel 2022, faranno parte di un nuovo importante capitolo per Unobravo, orientato all’innovazione, al rafforzamento e creazione di nuove tecnologie per il supporto terapeutico, alla ricerca clinica e all’ingresso in nuovi mercati europei.

“L’operazione è stata molto articolata in considerazione della combinazione dei due investimenti nel capitale con l’exit che ha coinvolto oltre CDP Venture Capital anche investitori di diverse giurisdizioni e siamo riusciti a gestire l’iter interamente in modalità digitale anche grazie a Milano Notai, coerentemente con il DNA di Unobravo che fa dell’innovazione il suo core” dichiara Milena Prisco, Of Counsel e Head of ESG di Pavia e Ansaldo che assiste da anni la società.

Pavia e Ansaldo ha assistito Unobravo con un team composto da Milena Prisco e da Arianna Cortese per i profili corporate, e da Filippo Fioretti e Maria Rosaria Raspanti per quelli antitrust, con il supporto della general counsel in-house Reina Balestrello e della CFO Tiziana Cannone.

Di Gravio Avvocati Associati ha assistito Northzone con un team composto da Alessandro Metrangolo (counsel) e Daniele De Liberato (senior associate).

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, con un team composto dal partner Luca Leonardi e dall’associate Niccolò Casartelli, ha assistito Insight Partners.

CDP Venture Capital ha gestito l’operazione con il proprio team legal guidato dall’avvocato Alessandro di Gioia e dall’avvocato Debora Perciballi.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Milano Notai con i notai Giovannella Condò, co-founder, e Stefania Anzelini.