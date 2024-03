Pavia e Ansaldo con il Gruppo Falcon Valley nell’acquisizione dello stabilimento Fornovallée di Verrés

Fabio Lui

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Valpinsa S.r.l., controllata italiana del Gruppo maltese Falcon Valley con interessi in Europa e Stati Uniti, nell’acquisto dalla società Il Fornovallee S.r.l., in concordato preventivo, dell’azienda per la fabbricazione di prodotti da forno freschi e surgelati operante presso lo stabilimento di Verrés in provincia di Aosta.

Valpinsa S.r.l. è stata assistita dal counsel Fabio Lui, per quanto riguarda gli aspetti societari e contrattuali, e dal partner Enrico Del Guerra, per quanto riguarda gli aspetti lavoristici.

Gli aspetti concorsuali lato acquirente sono stati curati dall’Avvocato Ernest Owusu Trevisi dello Studio Legale Bonfatti di Modena.

Il Fornovallee S.r.l. è assistita nella procedura di concordato preventivo in cui è stata ceduta l’azienda dall’ Avvocata Manuela Massai di Aosta, in qualità di advisor legale e dal Dottor Jean-Claude Favre, in qualità di attestatore, mentre per gli aspetti lavoristici dall’Avvocata Elisabetta Rebagliati dello Studio Littler.