Pavia e Ansaldo con Threestones per l’acquisizione di cinque residenze di Domusvi

Roca Ortega, Javier Vicente

Lo studio legale Pavia e Ansaldo con un team composto dalla partner responsabile delle sedi di Barcellona e Madrid, Meritxell Roca Ortega, e dagli associate Javier Vicente e Adriano Belloni, ha assistito il fund manager lussemburghese Threestones Capital Management S.A. nell’acquisizione delle residenze per anziani proprietà di DomusVi, in Galizia, Aragón e Castilla y León, in una transazione di sale & lease back con la quale Threestones ha ampliato a diciannove il proprio portafoglio di centri residenziali per la terza età in Spagna.

In particolare, Threestones ha acquistato le residenze DomusVi Noia (A Coruña), DomusVi Zalfonada (Zaragoza), DomusVi Cangas (Pontevedra), DomusVi Lalín (Pontevedra) e DomusVi Palencia.

Threestones Capital Management S.A. è un fondo di private equity specializzato in Healthcare Real Estate che opera sotto la supervisione delle autorità finanziarie del Lussemburgo (CSSF), in conformità con la normativa finanziaria europea. Lo studio legale Pavia e Ansaldo con un team composto dalla partner responsabile delle sedi di Barcellona e Madrid, Meritxell Roca Ortega, e dagli associate Javier Vicente e Adriano Belloni, ha assistito il fund manager lussemburghese Threestones Capital Management S.A. nell’acquisizione delle residenze per anziani proprietà di DomusVi, in Galizia, Aragón e Castilla y León, in una transazione di sale & lease back con la quale Threestones ha ampliato a diciannove il proprio portafoglio di centri residenziali per la terza età in Spagna.

In particolare, Threestones ha acquistato le residenze DomusVi Noia (A Coruña), DomusVi Zalfonada (Zaragoza), DomusVi Cangas (Pontevedra), DomusVi Lalín (Pontevedra) e DomusVi Palencia.

Threestones Capital Management S.A. è un fondo di private equity specializzato in Healthcare Real Estate che opera sotto la supervisione delle autorità finanziarie del Lussemburgo (CSSF), in conformità con la normativa finanziaria europea.

L'ufficio di Madrid di Bird & Bird ha assistito DomusVi con un team composto dalla partner responsabile del dipartimento Corporate e M&A, Lourdes Ayala, e dalle associate Laura Sánchez e Alba Aparicio del dipartimento di Real State guidato da Conchita Sainz.