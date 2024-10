Pct civile e penale: dal 30 settembre 2024 operative le nuove specifiche tecniche

Processo telematico civile e penale: la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (Dgsia) ha emanato le nuove specifiche tecniche del Pct e Ppt, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023.