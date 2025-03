Pedersoli Gattai advisor di Crédit Agricole Assurances nell’investimento in Whysol Renewables assistita da Legance

Elisabetta Bellini, Stefano Cacchi Pessani, Antonio Garramone, Monica Colombera

Crédit Agricole Assurances ha acquisito una partecipazione di minoranza in Whysol Renewables, controllata della holding di investimento italiana Whysol Investments. Whysol Renewables è un produttore di energia rinnovabile indipendente italiano che possiede e gestisce 157 MW di asset solari ed eolici situati principalmente nel sud Italia. Crédit Agricole Assurances, investitore a lungo termine nel settore delle energie rinnovabili in Europa dal 2014, si è impegnata a sostenere la crescita di Whysol Renewables, in particolare nella diffusione di una nuova tecnologia, essenziale per il mercato delle rinnovabili italiano: l’accumulo di energia tramite batterie e la fornitura di elettricità attraverso batterie.

PedersoliGattai ha assistito Crédit Agricole Assurances con un team guidato dai partner Stefano Cacchi Pessani ed Elisabetta Bellini, coadiuvati dalla partner Carla Mambretti e dal senior counsel Marco Molineris, per gli aspetti energy, e dai partner Davide Cacchioli e Alessandro Bardanzellu per i profili antirtust; il team era inoltre composto dal senior counsel Nicola Martegani e dal senior associate Filippo Sani.

Legance ha assistito Whysol con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera e composto dal senior associate Antonio Garramone e dall’associate Giovanni Manno. La vendor due diligence societaria e finanziaria è stata seguita dalla senior counsel Giusi Colasuonno con la senior associate Annalisa Pangallozzi e gli associate Giovanni Pratella e Giulia Simili. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana e dalla partner Valeria Viti con i senior associate Alberto Tedeschi, Alessandro Sassoli, Flavia Frascati e Lorenzo Massaro e con l’associate Giulia Gandolfo.