Stefania Bloise eletta Presidente provinciale di FISAPI - FederProfessioni Intellettuali Vicenza

Stefania Bloise

La Consulente del Lavoro Stefania Bloise è stata eletta Presidente provinciale di FISAPI Feder Professioni Intellettuali Vicenza. La sua nomina segna un importante passo avanti per il rafforzamento della rappresentanza e del supporto ai professionisti del territorio.

Con una consolidata esperienza nel settore della consulenza del lavoro e un forte impegno nella tutela e valorizzazione delle professioni intellettuali, Stefania Bloise guiderà la Federazione con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di crescita e sviluppo per gli iscritti. “Sono onorata di assumere questo incarico e di poter rappresentare i professionisti della nostra provincia – ha dichiarato la neoeletta Presidente –. In un contesto in continua evoluzione, il nostro ruolo è fondamentale per supportare le imprese e i lavoratori, favorendo innovazione, formazione e sinergie tra le diverse categorie professionali.”

FISAPI Feder Professioni Intellettuali presieduta dall’Avv. Carmelo Bifano, si conferma un punto di riferimento per i consulenti, i tecnici e gli esperti che operano nei diversi ambiti professionali, sia ordinistici che non ordinistici, con l’obiettivo di garantire tutela, formazione e rappresentanza a livello locale e nazionale.

La presidenza di Stefania Bloise si prospetta come un mandato all’insegna della crescita e del consolidamento della Federazione sul territorio vicentino, con un’attenzione particolare al dialogo con le istituzioni e alla creazione di reti professionali sempre più solide e qualificate.