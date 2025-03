PedersoliGattai, Fivers e K&L Gates nell’investimento da parte di Ardian e Rockfield nello studentato da oltre 500 posti letto realizzato da Stonehill a Bologna

Federica Baccigalupi, Francesco Mantegazza e Francesco Sanna

A breve distanza dagli investimenti realizzati a Firenze e Barcellona, Ardian, investitore globale di private equity, e Rockfield Real Estate, piattaforma specializzata in student housing, hanno completato un nuovo investimento nell’ambito della strategia paneuropea dedicata al Purpose-Built Student Accommodation (PBSA).

Oggetto dell’investimento un edificio di recente costruzione di 16 piani, altamente innovativo e sostenibile, situato nel centro di Bologna e realizzato nel 2022 da Stonehill.

PedersoliGattai ha assistito Ardian e Rockfield, con un team coordinato dal partner Andrea Francesco Castelli, per tutti i profili legali relativi alla strutturazione ed esecuzione dell’operazione, nonché per gli aspetti di diritto urbanistico. I profili contrattuali e civilistici sono stati curati da un team composto dalla senior counsel Federica Baccigalupi e dagli associate Matteo Luison, Marco Bertolo e Valentina Brambilla. Gli aspetti relativi alla strutturazione del veicolo d’investimento istituito per portare a termine l’operazione sono stati invece curati dal partner Giovanni Giuliani e dal senior associate Jacopo Pisani.

Per i profili di diritto urbanistico e amministrativo in generale PedersoliGattai ha invece agito con il partner Gianluca Gariboldi e l’associate Donatella Di Gregorio.

Per tutti gli aspetti fiscali di due diligence e di struttura dell’operazione, Ardian e Rockfield sono stati assistiti da FIVERS Studio Legale e Tributario, con un team guidato da Francesco Mantegazza, co-managing partner, e composto da Edoardo Bassi, managing associate, e Omenea Zaid, junior associate.

K&L Gates ha assistito Stonehill Group con un team guidato dal partner Francesco Sanna (real estate) e composto dal partner Andrea Campana (dispute resolution), dalla senior associate Rita Petrassi, dall’associate Fabio Zanor e dal trainee Francesco Musumeci.

Per gli aspetti di due diligence tecnica, è intervenuto il Gruppo Yard Reaas.