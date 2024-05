PedersoliGattai con le Banche nel project financing per un parco eolico di Crossenergy S.r.l. PedersoliGattai ha assistito BCC Banca Iccrea, la BCC Ravennate Forlivese Imolese e Riviera Banca in un finanziamento in project financing a favore di Crossenergy S.r.l., società controllata dal gruppo AREN Electric Power di Cesena.