PedersoliGattai, Studio Scozzi, Giovanardi ed ECOVIS STLex nella composizione negoziata di Kappa 2 S.r.l.

Kappa 2 S.r.l., azienda attiva nella grande distribuzione organizzata (GDO) a marchio “DORO” ha concluso il proprio percorso di composizione negoziata con la stipula di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII, sottoscritto dall’Esperto, Dott.ssa Elisabetta Vassallo.

Il piano di risanamento potrà essere attuato anche grazie al rafforzamento patrimoniale e finanziario conseguente all’ingresso nella capital structure di Basko S.p.A. (Gruppo Sogegross) e al sacrificio dei creditori finanziari.

Kappa 2 S.r.l. è stata assistita da PedersoliGattai, con un team coordinato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Riccardo Sgrò (in foto) e dagli associate Jacopo Cioffi e Cesare Guglielmini, nonché dalla Prof.ssa Elena Marinucci insieme all’associate Francesca Risso per gli aspetti giudiziali inerenti la concessione delle misure protettive e cautelari e dallo Studio Scozzi, con un team composto dal name partner Maurizio Scozzi e dai senior associate Erica Ferretti (in foto) e Daniel Frizzera per la parte finanziaria.

Il ceto bancario, composto da quattordici Istituti di Credito, è stato assistito da Giovanardi Studio Legale con il partner Avv. Linda Morellini e l’Avv. Andrea Santambrogio (in foto).

L’investitore Basko S.p.A. è stato assistito da ECOVIS STLex Studio Legale Tributario con i partner Giovanni Ciurlo e Stanislao Lucheschi.