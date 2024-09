L'EDILIZIA PENITENZIARIA - Per ammodernare le strutture" scende in campo" il Commissario

Per superare l'attuale situazione di sofferenza, il governo indica tra le soluzioni per affrontarlo lo sviluppo dell'edilizia penitenziaria. In questa prospettiva si inquadra, dunque, la nascita del Commissario straordinario

Arriva il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Con un articolo introdotto in sede di conversione (articolo 4-bis, Dl n. 92/24) il legislatore introduce la nuova figura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Tale organo è destinato ad operare nel quadro delle misure di contrasto alla situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, che viene ufficialmente riconosciuta come "grave" e reale, smentendo quelle voci che bollavano come esagerazioni le notizie...